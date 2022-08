Disgaea 7 : à peine annoncé, déjà daté

Les six ans d'écart entre les cinquième et sixième épisode étaient visiblement une exception : seulement 2 ans sépareront les sorties deet, ce dernier se voyant annoncé pour le 26 janvier 2023 au Japon sur PS5, Switch et PS4, avec on imagine déjà une version PC en renfort pour la localisation européenne à venir.Au programme :- Un nouveau Netherworld aux aspects samouraï.- Un héros (Fuji) qui compte bien repousser l'envahisseur et le shogunat.- Une alliée (Piririka) qui est une parodie d'otaku : sa seule connaissance de ce royaume vient des films et des mangas qu'elle a lu, donc bien différent de la réalité.- Nouveau système façon Gigamax de Pokémon où l'on peut transformer en géant pour combattre des ennemis de même acabit.- Nouveau système de réincarnation : réincarner un perso le placera au niveau 1 en maintenant néanmoins des compétences et bonus. Vous pouvez ainsi le faire changer de classe pour obtenir au fil des réincarnations un hybride touche-à-tout.- Même chose pour les armes : réincarner une arme permettra d'obtenir de nouveaux bonus, quitte à devoir l'améliorer à chaque fois.- Mode Bataille en Ligne « Auto ». En gros vous créer votre team, vous paramétrez l'IA et vous laissez les choses se faire pendant le dodo pour espérer avoir obtenu de l'expérience au réveil.