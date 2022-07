Rollerdrome tentera sa chance le 16 août

réussira t-il là où de nombreux titres de la catégorie « sport/action » ont échoué ? Nous aurons un début de réponse le 16 août, date choisie par son développeur pour un lancement sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4, prenant le risque du modèle économique Premium avec un prix de 29,99€, néanmoins abaissé juste sous les 20€ en période de lancement aussi bien sur PC que pour les membres PS+ (en plus d'une version d'essai pour les PS Plus Premium).En voici une longue vidéo de présentation pour ce que IGN résume comme « Tony Hawk's avec des guns », avec donc des skate park où l'on sort l'artillerie lourde, avec obligation de saisir toutes notions de tricks (et d'esquive) vu que c'est le seul moyen de recharger votre matos.