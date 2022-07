Rollerdrome : une offre promotionnelle et une démo spéciale pour les abonnés PS Plus

Attendu pour le 16 août sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 5,va assurer sa promotion aux cotés de Sony, ce qui s'est déjà remarqué par sa mise en avant lors du dernier State of Play, mais les choses ne s'arrêteront pas là pour ce titre qui coûtera de base 29,99€ :- 19,79€ au lancement pour tous les abonnés PS Plus (également sur Steam les premiers joueurs)- Version d'essai pour les abonnés PremiumConcernant le concept, signé par les créateurs de, c'est donc du TPS en arènes, mais avec le style propre aux rollers. Souhaitons pour lui un meilleur début de carrière que pour. Il aura au moins l'originalité du design pour lui.