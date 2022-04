Capcom livre au peuple deux nouvelles vidéos sur, l'une montrant le Garangolm, l'un des « Trois Seigneurs » de cette extension (avec le Malzeno et le Lunagaron), l'autre nous faisant une rapide visite de la Citadelle, cette nouvelle zone qui proposera deux biomes et des ruines en son centre.Sortie prévue le 30 juin 2022, simultanément sur PC et Switch.