Sans surprise vu les récents leaks, la toute nouvelle présentation du toujours très mystérieuxne va plus tarder, avec un rendez-vous donné pour ce jeudi 3 février (c'est demain) à 23h00, à suivre via le lien ci-dessous.De quoi enfin passer la seconde coté communication, surtout à l'approche de la date de sortie, supposée être selon les rumeurs pour le 24 mars sur PC et PlayStation 5, puis un jour prochain sur Xbox Series pour des raisons très évidentes.