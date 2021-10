Un troisième trailer pour Earth Defense Force 6

D3 Publisher propose un troisième trailer de sona défaut de pouvoir en assurer une sortie pour la fin de l'année, le lancement étant depuis peu prévu pour courant 2022 (au Japon du moins) sur PlayStation 5 et PlayStation 4.Fourni avec de nouveaux ennemis, quelques nouveaux mouvements et une esthétique encore plus post-apo que les autres, ce nouvel épisode tentera de faire aussi bien que le précédent, qui selon les estimations doit tourner autour des 400.000 ventes uniquement sur l'archipel.