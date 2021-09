Insurgency : Sandstorm prépare sa sortie consoles

Déjà disponible sur PC, le « FPS coop tactique »ne tardera plus à se poser dans l'univers des consoles, Focus Home rappelant que le lancement est prévu ce 29 septembre mais attention : uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs PlayStation 5 et Xbox Series bénéficieront directement du combo 4K/60FPS via la rétrocompatibilité mais il faudra attendre 2022 pour la véritable upgrade (gratuite).En voici un trailer, tout en indiquant que le titre proposera à sa sortie une édition Deluxe (incluant le Year 1 Pass) et une édition Deluxe (ajoutant le Year 2 Pass). Dans les deux cas, les Pass restent une affaire de cosmétiques.