Un peu de Mega Man dans Monster Hunter Rise

Après Tsuniko (), Amaterasu () et Akuma (), Capcom poursuit ses collaborations maisons autour deen intégrant cette fois Rush (), donc plus exactement une quête spéciale pour équipe votre Chumsky d'une armure spéciale.Cette quête débutera le 24 septembre, et on rappelle qu'une cinquième et dernière collaboration (toujours autour des licences Capcom) tombera avant la fin d'année, laissant ensuite l'éditeur amorcer la communication autour de la version PC prévue elle début 2022, et pourquoi pas commencer à parler de contenu neuf un peu plus conséquent (dont une habituelle extension payante).