Un dernier trailer pour Samurai Warriors 5

A quelques semaines de son lancement au Japon,accueille déjà son trailer « final » (ce qui n'empêchera pas d'autres vidéos prochainement vu qu'on parle de Koei Tecmo), mais également du dernier Famitsu en date : outre l'habituel mode Histoire toujours disponible dans plusieurs modes de difficulté, cet épisode proposera également une sorte de mode Tower Defense.Ici, tout reposera sur la défense de son territoire grandissant en défonçant tout ce qui ose s'approcher d'un peu trop près tout en allant chopper des ressources pour améliorer ses différentes bâtisses et laisser monter en puissance vos généraux face aux envahisseurs de plus en plus acharnés.Sortie prévue le 25 juin au Japon donc, puis le 27 juillet chez nous, sur PC, PS4, One et Switch.