Encore une nouvelle bande-annonce de présentation poursigné par les français de Streum On Studio qui avaient déjà développéet qui sont surtout devenus on ne peut plus copain avec Focus : ces derniers les ont racheté il y a peu.Et si vous n'avez jamais entendu parler du truc, c'est tout simplement du fast-FPS dans l'univers de Warhammer 40K, et ça sort le 1er juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (également sur PS4 & One).