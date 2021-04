Earth Defense Force 6 a son premier trailer

Bien des mois après son annonce,accueille enfin sa première bande-annonce qui ne sera comme d'habitude pas très parlante au niveau des nouveautés mais les fans savent à quoi s'attendre et y trouveront au moins le fun attendu avec une sortie prévue pour 2021 sur un ou plusieurs supports encore non annoncés, sachant néanmoins que la branche PlayStation a 100 % de chances d'être concernée : le trailer est apparu sur la chaîne Youtube de PS Japan.On ajoutera à cela un autre trailer, celui dedont le portage Switch vient d'être annoncé (15 juillet au Japon) sachant que le troisième épisode ira également faire un tour sur l'hybride de Nintendo.Enfin, on rappellera que le spin-off voxelarrivera ce 27 mai sur le territoire européen, et ce sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.