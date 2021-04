Un nouveau trailer pour Shin Megami Tensei III HD

On attend toujours des nouvelles du cinquième épisode supposé sortir dans le courant de l'année et mondialement mais les fans de la franchise pourront toujours se tourner le 25 mai (PC, PS4, Switch) versqui s'offre un nouveau trailer toujours sans sous-titres FR mais ne vous inquiétez pas : la traduction sera bien disponible dans le jeu lui-même.Pour rappel, ce remaster offrira bien entendu un petit lifting graphique en plus de nouveaux paramètres de difficulté, une option quick-save, un choix de doublage (US/JP) et un scénario alternatif pour Raidou Kuzunoha, sachant que Dante lui passera par la case DLC (payant).