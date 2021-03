SMT III Nocturne HD : nouveau trailer

On continue d'attendre très sagement des nouvelles de(censé sortir cette année, mondialement) mais on n'oublie pas que doit encore sortir ce 25 mai en Europesur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Atlus nous en refourgue un nouveau trailer, uniquement en anglais tandis que la version finale aura bien ses sous-titres FR accompagnés du reste : remasterisation HD, quick-save, nouvelles options de difficulté, choix dans le doublage et le DLC Raidou inclus.