Nayuta no Kiseki Kai a son premier trailer

L'exclusivité PSP aura duré presque une décennie et c'est donc plus précisément 9 ans après sa sortie initiale queva revenir sur PlayStation 4 dans cette version « Kai » forcément HD, fourni avec du 60FPS, de nouvelles illustrations et une amélioration de tout ce qui tourne autour de la bande-son.Un premier trailer vient de tomber en attendant le lancement japonais prévu le 24 juin, tandis que l'Europe continue d'espérer une localisation, ne serait-ce qu'en anglais.