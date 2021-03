Marvel's Avengers livre sa nouvelle feuille de route, avec un premier teaser pour Black Panther

Hier, l'heure était venue pourde passer la seconde sur son suivi avec pour débuter l'arrivée des versions PlayStation 5 et Xbox Series, chacune bénéficiant de deux options (4K natif & 30FPS, ou 4K upgrade & 60FPS) tout en apportant une meilleure distance d'affichage, quelques effets retravaillés et des temps de chargement plus rapide.Ce retour sur New Gen (avec upgrade gratuite) fut accompagné d'une MAJ modifiant les systèmes de level-up et de loot, mais aussi la nouvelle extension (toujours gratuite) mettant en avant Hawkeye, le méchant du moment (Maestro) et du Nick Fury en guest, le tout dans un futur dystopique.Mais la principale information de ce nouveau show, c'est donc la proposition d'une feuille de route toute neuve (visuel ci-dessous) qui permet d'apprendre par exemple que nous aurons au printemps une option pour pouvoir faire les missions en coop sans restriction de personnages (donc 4 fois le même par exemple), de nouvelles missions, une fournée de costumes et une apparente nouvelle histoire sur la Chambre Rouge, en lien évident avec la sortie ciné de Black Widow… si du moins le film sort ENFIN.Et outre ce qui arrivera au milieu de tout cela (dont une augmentation du Level Max et des costumes inspirés du MCU), on nous montre ce qui nous attend à partir de l'été, dont l'arrivée attendu de Black Panther dans le cadre de sa propre extension avec sa fournée de méchants, DLC (toujours gratuit) en préparation depuis un moment mais dont la présentation avait été repoussée après le décès de Chadwick Boseman.Et non, toujours aucune information pour Spider-Man...