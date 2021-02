Un nouveau trailer tout frais pour It Takes Two

Projet cher au cœur de Josef Fares qui tient à nous livrer une expérience coop des plus amusantes où tout sera fait pour qu'on ne s'ennuie jamais,accueille une nouvelle bande-annonce pour montrer que quoi qu'il arrive, la variété sera au rendez-vous dans les décors, les situations et tout simplement le gameplay.Il faudra attendre le 26 mars 2021 pour découvrir tous les secrets de ce nouveau projet sur supports PC, PlayStation et Xbox, contre 39,99€ (uniquement en dématérialisé) en n'oubliant pas que chaque achat vous permettra de repartir avec un « Pass Ami », ce dernier permettant d'inviter quelqu'un qui n'a pas le jeu pour faire l'intégralité de l'aventure avec lui.