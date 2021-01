Kingdoms of Amalur également sur Switch

Les supports PC/PS4/One ont accueilli un remaster deen septembre dernier mais THQ Nordic s'est dit qu'il y avait moyen de gonfler un peu plus le parc de la série en annonçant une version Switch pour le 16 mars, où l'on y retrouvera comme ailleurs ce fameux action-RPG loin d'être mauvais (même si très générique, surtout dans son design) accompagné de ses différents DLC.Rappelons qu'une extension bien inédite est dans les cartons, encore non dévoilée et encore moins datée, en attendant une éventuelle suite.