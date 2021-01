Gods Will Fall : trailer et édition spéciale

On n'a pas vraiment eu le temps d'en savoir beaucoup sur le système de jeu de(il a été annoncé en novembre dernier) mais les développeurs tout comme Deep Silver ne perdent pas de temps en lâchant un trailer préparant le lancement déjà prévu pour le 29 janvier sur la totalité des supports hors « New Gen » même si la rétrocompatibilité fera l'affaire.Dans les grandes lignes, on parle d'un jeu d'action en vue du dessus avec donc comme principe de constituer une troupe jusqu'à huit guerriers pour aller bolosser chacun des dieux, à raison d'un par royaume. Dix zones au total donc, pour autant de boss, en notant qu'on nous annonce déjà une extension inclus dans la « Valiant Edition » qui ajoutera tout de même un tiers de contenu : trois dieux/zones supplémentaires, deux types d'armes, des tenues et autres capacités.