Rainbow Six Siege le 1er décembre sur New Gen

C'est donc le 1er décembre quefera officiellement son entrée sur PlayStation 5 et Xbox Series, avec upgrade gratuite pour ceux qui le possèdent déjà sur une console de même famille.En plus d'un trailer dédié, on nous liste les arguments :- 4K/60FPS + mode performance pour aller jusqu'au 120FPS.- Tout comme FIFA 21, un menu Activités sera ajouté pour passer plus rapidement d'une partie à l'autre grâce à la magie du SSD.- Promesse d'une exploitation de la Dual Sense, aussi bien sur les vibrations que la résistance de la gâchette R2.- Possibilité de transférer toute sa progression.- Cross-Play mais toujours limité par constructeur