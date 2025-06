[RUMEUR] Resident Evil 9 dévoilé cette semaine [RUMEUR] Resident Evil 9 dévoilé cette semaine

La rumeur enfle depuis tellement longtemps qu'elle pourrait exploser d'un moment à l'autre, et justement, le moment semble être venu : selon les sources renseignées du site MP1st, le reveal de Resident Evil 9 (ou quel que soit son vrai nom), c'est pour cette semaine. Carrément.



Le site est en revanche incapable de spécifier si ce sera dans le cadre de la conférence du Summer Game Fest (vendredi 6 juin au soir) ou dans un autre événement, que ce soit le Xbox Showcase (dimanche 8 juin, 19h00) ou par exemple dans un State of Play actuellement en rumeur.



Plus qu'à patienter pour le retour de Leon S.Kennedy, si là encore les leaks sont validés.