Gears of War : Netflix a peut-être enfin trouvé son réalisateur pour l'adaptation en film Gears of War : Netflix a peut-être enfin trouvé son réalisateur pour l'adaptation en film

Des plombes après la signature du contrat pour les droits, les choses bougent enfin pour l'adaptation en film de Gears of War sur Netflix. Selon The Hollywood Reporter, c'est David Leitch qui est le mieux placé dans le cadre des négociations pour réaliser le film « à gros budget », quelques années après s'être occupé de Fall Guys.



L'adaptation se fera en collaboration directe avec The Coalition, tant que Jon Spaiths s'occupera de l'écriture, lui qui a récemment eu beaucoup de boulot pour adapter avec Denis Villeneuve les romans Dune.



Pour rappel, après plusieurs années de tranquillité, la franchise pionnière de la Xbox 360 est remise sur le devant de la scène avec cet été Gears of War : Reloaded cet été (remaster du remake graphique, sur PC/PS5/XBS) puis dès que possible la préquelle Gears of War E-Day (PC/XBS).