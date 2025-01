PS Plus Essential : le programme de février PS Plus Essential : le programme de février

Pour les abonnés au PS Plus Essential, la nouvelle fournée de jeux tombera mardi prochain (le 4 février) avec PayDay 3 en tête d'affiche, un titre qui a justement besoin d'une certaine audience pour la survie de Starbreeze (préparant néanmoins en complément un jeu dans l'univers Dungeons & Dragons).



Il sera accompagné du rigolo High on Life également déjà bien connu des abonnés Game Pass, et enfin un petit Pac-Man World : Re-Pack pour la route.