GeForce Now : pas de hausse de prix, mais un surcoût pour les plus gros joueurs

Les coûts augmentent inlassablement, c'est inéluctable, mais plutôt que de céder à une hausse de tarif déjà validée par bien des concurrents, Nvidia préfère sortir un autre joker : une limite de temps de jeu pour son service GeForce Now.



Quel que soit votre type d'abonnement, vous serez désormais limités à 100h de jeu par mois pour, après quoi, vous voir imposer un surcoût entre 3 et 6€ pour chopper 15h supplémentaires. Difficile à encaisser même si pour le coup, cela ne concernera qu'une minorité de l'audience (seulement 6 % des abonnés vont au-delà des 100h mensuel) et notez d'ailleurs que les 100h en question vous sont acquis d'un mois à l'autre : si par exemple vous jouez 80h, le mois suivant, vous pourrez donc taper 120h sans coût supplémentaire.



Et pour faire un peu mieux passer le suppositoire, un joli cadeau : l'offre à 10,99€ par mois passe du 1080 au 1440p et intègre désormais des options normalement exclusives au palier le plus cher, comme la compatibilité écran ultra-large.