Fin de tournage pour le film Until Dawn Fin de tournage pour le film Until Dawn

Coïncidence avec le lancement la semaine dernière du « remake » de Until Dawn, l'adaptation cinématographique franchit une étape avec l'annonce de la fin du tournage par son réalisateur David F Sandberg. Un tournage qui s'est intégralement déroulé à Budapest (Hongrie) et dont l'équipe pourra prendre tout son temps pour les reshoots et la post-prod vu que la sortie en salles n'est pas prévue avant octobre 2025, à croire que pour cette licence, c'est désormais période Halloween ou rien.



Qui sait si d'ici-là, PlayStation n'aura pas officiellement confirmé le développement du deuxième épisode (Firesprite ?) mais nul doute qu'ils sauront quoi qu'il arrive profiter du marketing, surtout que d'ici-là, le remake pourra être choppé à moins cher que le tarif actuel.