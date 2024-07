Date du prochain Call of Duty NEXT Date du prochain Call of Duty NEXT

Juste avant la bêta de Call of Duty : Black Ops 6, Activision/Xbox tiendra le 28 août un nouveau Live « COD Next » pour dresser les derniers contours de ce morceau de fin d'année (25 octobre précisément) avec un nouvel aperçu du multi, une première présentation du nouveau mode Zombies et un point sur l'avenir du toujours très populaire Warzone.



On imagine également qu'un détour sera fait sur COD Mobile au démarrage tout sauf spectaculaire, tout en se disant que le moment sera peut-être bon pour officialiser ou pas la rumeur d'une arrivée de Modern Warfare III dans le Game Pass.



Pour ceux qui ont loupé les dates de la bêta de Black Ops 6 :



- 30 août au 4 septembre pour ceux qui ont réservé le jeu (et les abonnés Game Pass)

- 6 au 9 septembre pour tout le monde (19h00 dans tous les cas)