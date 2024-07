La Team Yakuza souhaite à nouveau nous surprendre avec le prochain Like a Dragon La Team Yakuza souhaite à nouveau nous surprendre avec le prochain Like a Dragon

L'heure n'est pas encore venue pour un reveal en bonne et due forme du prochain Like a Dragon mais à l'occasion de l'Anime Expo, le porte-parole du studio a réclamé un peu plus de patience en déclarant que s'il ne peut pas encore dire ouvertement à quoi on devra s'attendre, il nous promet que les fans auront de quoi être « surpris ».



Rien de plus, et bien que les sous-entendus portent bien sur un Like a Dragon (et non Judgment, franchise apparemment abandonnées), absolument rien ne spécifie clairement que l'on parle de Like a Dragon 9. Un énième remake ne serait pas très « surprenant » donc misons sur un nouveau spin-off… ou pourquoi pas quelque chose s'essayant à un tout autre genre après l'action-RPG et le RPG au tour par tour.



Accessoirement, le studio en a profité pour rappeler que la série TV Live Like a Dragon : Yakuza sortira en fin d'année sur Amazon Prime Video en deux parties (3 épisodes le 25 octobre, 3 autres le 1er novembre), couvrant les périodes 1995 et 2005.