Chez Ubisoft Toronto, une réduction des effectifs après avoir récupéré Prince of Persia Remake

Et si on démarrait cette nouvelle semaine d'actualité avec une mauvaise nouvelle ? Alors qu'Ubisoft Toronto a récemment récupéré le chantier du remake de, la maison-mère vient de décider procéder à un « réalignement ciblé », un terme bien classe signifiant plus concrètement le licenciement de 33 membres de l'équipe.33 têtes sur plusieurs centaines (chiffres précis non connus), c'est certes un faible pourcentage, mais on garde néanmoins une certaine interrogation à opérer une coupe des effectifs chez un développeur venant de récupérer une arlésienne alors qu'il en a une autre sur le feu depuis un moment ().