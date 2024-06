Avalanche Studios ferme 2 de ses 5 branches

Après une légère pause sur le sujet, retour malheureux sur les licenciements, cette fois avec Avalanche Studios qui s'est débarrassé de 9 % de ses effectifs, causant les fermetures des branches à New York et Montréal. Cette dernière avait été fondée il y a seulement 7 mois, donc pensée à l'équipe…Comme d'habitude, le communiqué se contente de jolis termes que sont « période difficile », « reconnaissance », « contributions inestimables » et « tkt total soutien » (le dernier est un peu remanié), mais il faut surtout comprendre qu'au-delà du contexte, Avalanche Studios traverse depuis quelques années une crise indéniable :- Square Enix ne regarde plus vers l'occident (donc oublionspour l'instant)- La Warner a ses propres effectifs pour ne pas leur confier un nouveau- Bethesda n'a pas oublié le flop defut un écheca actuellement 2 joueurs connectés dans le monde sur SteamEn dehors d'une surprisepour suivre avec la future adaptation au cinéma, les espoirs sont maintenant autour deavec les Xbox Game Studios, une expérience « braquage » (pensez) jouable jusqu'à 8 en coopération, mais dont les dernières nouvelles remontent à 2021...