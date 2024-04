Un ultime biome pour Valheim avant la 1.0 Un ultime biome pour Valheim avant la 1.0

Encore assez populaire sur la scène du jeu de survie, Valheim va bientôt aborder une nouvelle étape dans sa carrière en cours depuis plus de trois ans, avec une ultime mise à jour majeure par l'arrivée d'un nouveau biome (le plus difficile) actuellement en cours de test public jusqu'à son incorporation prochaine. Seront évidemment inclus de nouvelles armes et ce qu'il faut de plans supplémentaires dont des catapultes.



Une fois cette mise à jour disponible, l'équipe de Iron Gate mettra en place les derniers coups de polish avant de boucler l'Early Access pour enfin laisser place à la 1.0 aussi bien sur PC que supports Xbox. Qui sait du coup si la PlayStation 5 ne rejoindra pas la danse pour fêter cela.



Notons que le jeu est toujours disponible dans le Game Pass mais gaffe à l'entourloupe : il est tout à fait possible que la 1.0 marque son retrait dans le service, à l'instar de 7 Days to Die (il quitte le Game Pass à la fin du mois, alors que le 1.0 arrive en juin).