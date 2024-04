Outre le chantier Iron Man, Motive Studios rejoint les renforts pour Battlefield Outre le chantier Iron Man, Motive Studios rejoint les renforts pour Battlefield

Motive Studios est actuellement au charbon sur sa propre adaptation de Iron Man et pour ceux qui espéraient qu'une partie de la boîte planche sur un projet parallèle, genre un autre Dead Space par exemple (le remake du 1, c'est eux), oubliez : Electronic Arts vient d'annoncer que les employés restants intègrent les renforts pour la résurrection de la licence Battlefield aux cotés de DICE, Criterion et Ripple Effect.



La page Battlefield 2042 commence d'ailleurs à se tourner, la Saison 7 lancée le mois dernier étant la dernière, et on rappelle que l'avenir s'écrira aussi bien en multi qu'en solo.