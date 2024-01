Street Fighter 6 déjà à 3 millions de ventes Street Fighter 6 déjà à 3 millions de ventes

Tous les voyants étaient au vert pour Street Fighter 6 car entre l'absence de concurrence sur le marché japonais (pour l'instant), une sortie directement multi-supports et surtout un vrai travail sur le contenu dès le lancement, les efforts étaient là, et Capcom est récompensé.



L'éditeur en effet que son dernier cru a dépassé les 3 millions de ventes en l'espace de 7 mois, ce qui est clairement mieux que Street Fighter V (3 ans pour atteindre ce quota) et même le pourtant très populaire Street Fighter IV (un peu plus d'1 an).



Gare néanmoins à Tekken 8 qui compte bien perturber cette ascension, lui qui fait suite au jeu de baston le plus vendu de la précédente génération.