Twitch sacrifie 35% d'employés supplémentaires Twitch sacrifie 35% d'employés supplémentaires

On l'a vu cette semaine avec Unity : ce n'est pas parce que nous avons tourné la page de 2023 que la vague de licenciements intensifs va prendre fin, et c'est maintenant Twitch qui est frappé, ou plutôt à nouveau. Car après avoir perdu 400 employés l'année dernière, la société annonce se séparer de 500 têtes supplémentaires soit une réduction d'effectifs à hauteur de 35 % (selon Bloomberg).



Les causes sont multiples, de revenus pubs moins élevés qu'attendus à la concurrence progressive de Kick, et il faut croire que l'idée d'avoir voulu transformer la plate-forme au départ « JV » en une sorte d'OnlyFan tout public jusqu'à un temps autoriser la nudité intégrale (avant une marche-arrière), ça n'a pas des masses fonctionné, et même fait fuir certains twitcheurs vers la concurrence.



La plate-forme reste néanmoins toujours leader dans sa catégorie, et de loin.