Jeff Grubb nie les rumeurs d'une adaptation de The Mandalorian par id Software

Une rumeur a émergé ce week-end et pas le temps de traiter le sujet qu'elle est déjà démentie, donc autant que vous soyez au courant. C'est donc le très renseigné Jeff Grubb qui nous évoque être partie à la chasse aux informations autour d'un prétendu chantier The Mandalorian chez id Software pour repartir bredouille : la totalité de ses sources proches de ce genre de dossier nient l'information, et on sait depuis le temps leur fiabilité. Nike Baker de son côté tient à ajouter avoir entendu des choses au sujet de ce type d'adaptation, mais sans pouvoir en dire plus, si ce n'est que ça n'a aucun rapport avec le studio précité.



On pourrait néanmoins dire qu'un projet de ce genre ne serait pas si étonnant avec déjà deux collaborations en cours entre Disney et les Xbox Game Studios (Indiana Jones et Marvel's Blade) mais il faut aussi comprendre que id Software doit déjà être bien occupé sur un certain Doom Year Zero, leaké dans les documents de l'affaire ABK.