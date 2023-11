COD Modern Warfare III : quoi qu'on en dise sur les réseaux sociaux, l'audience est là

Il y a ceux qui râlent, et même s'ils sont nombreux, ils le sont toujours moins que les fans qui n'ont que faire des débats Twitter/X : Activision annonce que le lancement deest un succès, avec un niveau « d'engagement » record pour la trilogie MW nouvelle génération.Que veut dire ce terme ? Tout simplement que le temps de jeu réuni par la communauté est supérieur sur le même laps de temps à celui deet, l'éditeur ajoutant que le mode Zombies rencontre un énorme succès, de même que la campagne, ce qui est bien ironique vu sa durée de vie.Bref, si le jeu se vend et maintient sa communauté au moins du côté du multi, reste que l'on notera le silence soudain d'Activision sur les ventes brutes et les revenus générés.Pour le reste, les développeurs ont annoncé que la Saison 1 débutera le 6 décembre, un event double XP qui débutera demain (jusqu'au 27 novembre) tout en promettant que plus de la moitié des maps du suivi seront inédites.