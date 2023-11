Wonder Woman ne sera pas un jeu à service

était conçu comme un jeu à service, etle sera lui à 100 %, et alors que Warner Bros compte poursuivre dans cette voie en exploitant tous les aspects possibles comme récemment avec, une récente offre d'emploi a permis de suggérer que le futursuivrait naturellement la même tendance. Mais finalement non.C'est via IGN que l'éditeur a tenu a reconfirmer que cette nouvelle adaptation signée Monolith Productions sera bien une expérience action-aventure 100 % solo, « non voulu comme un jeu à service », qui en passant proposera un scénario inédit tout en exploitant le système Nemesis introduit dansetdes mêmes développeurs.2 ans après son annonce, il serait d'ailleurs temps de nous donner des nouvelles plus concrètes, non ?