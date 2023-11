Lords of the Fallen montre ses plans d'améliorations et contenu neuf d'ici la fin d'année

Tout fier d'avoir tapé un million de ventes en l'espace de 2 semaines, l'ex-arlésiennea abordé l'étape de son suivi avec quelques correctifs mais compte bien satisfaire les demandes des fans, mais aussi attirer davantage de monde avec une copieuse feuille de route pour cette fin d'année.On imagine qu'il y aura davantage en 2024 (DLC ? Extensions ?) mais en attendant, voici à quoi s'attendre, en se disant comme souvent que les plus malins sont toujours ceux qui font preuve de patience avant achat ;Déjà disponible :- Event Halloween- Réduction de la densité des mobs, surtout dans l'autre mondeCorrectifs et amélioration à venir d'ici la fin de l'année :- Stabilité et performances- Correction au niveau des sauvegardes- Améliorations autour du coop & PVP- Rééquilibrage au niveau du PVE- Boost de la difficulté des boss (pour contrer le nerf en exploration)- Option de mapping pour la manetteContenu à venir d'ici la fin de l'année :- 2 nouveaux packs de sorts- Inventaire plus large (également la réserve)- Nouvelles attaques face aux ennemis stun- Nouvelles compétences bonus sur les armes de boss- Nouveaux modificateurs pour le New Game +- Nouvel event avec quête spéciale- 3 nouvelles armures, avec leurs quêtes associéesTout cela gratos, donc rien ne se refuse.