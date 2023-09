Shiren the Wanderer 6 se prépare pour l'occident Shiren the Wanderer 6 se prépare pour l'occident

Dévoilé il y a une dizaine de jours, Shiren the Wanderer 6 a déjà mis ses plans en place pour une sortie occidentale et si rien n'est encore officialisé pour l'heure, on peut faire confiance au revendeur canadien « Video Games Plus » qui affiche visiblement avant l'heure des visuels inédits et la jaquette US, ainsi qu'une date de sortie du coup : le 27 février 2024.



Le Japon accueillera lui le 25 janvier ce nouvel épisode au rendu digne d'une 3DS, même si l'intérêt principal de ce type d'expérience est certes ailleurs.