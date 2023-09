Alone in the Dark : le retour attendra 2024 Alone in the Dark : le retour attendra 2024

On le nommait entre nous Alone in the Dark 2023 pour être sûr de ne pas confondre avec l'original, mais il faudra changer cela : THQ Nordic prévient en urgence que la date de lancement du 25 octobre prochain ne pourra être maintenue pour d'habituels soucis de qualité (peut-être aussi à cause de la concurrence...), et qu'il faudra du coup patienter jusqu'au 14 janvier 2024.



Rien de plus, mais on rappelle que la « démo prologue » est toujours disponible sur les différents supports.