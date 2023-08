Wonder Woman : un concept-art en fuite Wonder Woman : un concept-art en fuite

Fin 2021 donc loin d'être hier, Warner Bros nous annonçait la tenue d'un troisième chantier DC après Gotham Knights et Suicide Squad, à savoir Wonder Woman, dont nous n'avons plus eu la moindre nouvelle depuis, peut-être parce que Monolith compte bien faire les choses après l'échec du premier cité et le gros retard du deuxième suite au bad-buzz.



Ce n'est pas encore là de suite que nous en saurons plus mais en attendant, le superviseur de la motion-capture a publié ce concept-art sur son compte LinkedIn avant de le retirer très rapidement (on appelle ça une bourde), montrant Diana, Nubia… et une demoiselle avec un gros gun. Pourquoi pas.



Ce sera tout mais c'est l'occasion de rappeler que malgré les apparences, il s'agira d'une expérience 100 % solo, évidemment en monde ouvert et intégrant le système Nemesis tiré de L'Ombre du Mordor et sa suite.