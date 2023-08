Dans un simple petit communiqué, Bandai Namco nous a signé que le DLC « 23th World Tournament » de, sortira le 17 août sur tous les supports au prix de 19,99€ quand même, ou directement inclus dans le Season Pass 2 à 39,99€.Ce deuxième Pass avait déjà offert l'extension sur Bardock, et en réserve une toute dernière dont on sait absolument rien pour le moment, laissant les fans spéculer (DBGT, au point où on en est ?).