Dragon Quest X Online a encore des choses à dire (mais toujours pas chez nous)

Pendant que les européens ont fini par se faire une raison même concernant la version « Offline » (nan allez, on veut encore y croire), Dragon Quest X Online poursuit lui sa longue carrière vieille de plus d'une décennie et a bien l'intention de perdurer avec, tout comme Final Fantasy XIV, l'annonce d'une nouvelle extension majeure pour 2024. La 7.0 exactement.



Il faut néanmoins tourner une page dans l'histoire du MMORPG : les serveurs Wii U & 3DS (Cloud) fermeront leurs portes le 20 mars 2024 au Japon, ne maintenant que ceux que PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.