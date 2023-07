Wo Long aura du contenu jusqu'en fin d'année Wo Long aura du contenu jusqu'en fin d'année

Pour ce début de semaine, Koei Tecmo met à jour la feuille de route de Wo Long : Fallen Dynasty qui a déjà eu droit à quelques MAJ et une première extension, mais il reste de nombreuses choses à faire avec ce Souls-like disponible depuis le début de l'année (et toujours dans le Game Pass) en attendant que la Team Ninja lève le voile sur Rise of the Ronin.



Courant août :

- Boss Rush Partie 2

- Améliorations globales

- Rééquilibrage du loot



Septembre :

- Extension 2 avec zone, boss, armes, contenu endgame, etc (Payant)

- Nouvelle magie

- Collaboration avec Lies of P

- Rééquilibrage majeur du gameplay



Octobre :

- Nombreux ajustements



Novembre :

- Collaboration avec NiOh

- Améliorations



Décembre :

- Extension 3 avec zone, boss, armes, contenu endgame, etc (Payant)

- Nouvelle magie

- Ajustements





Dernier petit point : l'équipe indique que la collaboration avec Lies of P ira plus loin que la dernière en date (avec Naraka Bladepoint), permettant d'envisager un peu plus qu'un simple skin/armure.