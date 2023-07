Mortal Kombat 1 : date de la bêta fermée Mortal Kombat 1 : date de la bêta fermée

NetherRealm nous apprend en coup de vent que la bêta fermée de Mortal Kombat 1 se déroulera du vendredi 18 août au lundi 21 août, uniquement pour ceux qui ont précommandé un exemplaire, et uniquement sur supports PlayStation 5 et Xbox Series.



Au programme du week-end dédié, deux arènes, six personnages (Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Johnny Cage, Li Mei et Kitana) ainsi que quatre « Kaméo » pour tester cette nouvelle fonctionnalité (Kano, Jax, Frost et Sonya).



Parallèlement, le réalisateur Ed Boon a signalé que le mode Histoire serait en terme de durée de vie similaire aux deux précédents volets, dont autant s'attendre à une demi-douzaine d'heures d'affrontements et cinématiques, sans compter les autres modes.



Sortie prévue le 19 septembre sur les machines précitées en plus de versions PC et Switch.