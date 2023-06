Star Wars Eclipse cible une sortie en 2026 Star Wars Eclipse cible une sortie en 2026

Même si la boîte française se retrouve depuis moins d'un an entre les mains de NetEase, Quantic Dream en est encore à recruter du monde pour Star Wars Eclipse (ils ont un peu plus de mal depuis les accusations de harcèlement) et devant la portée du projet, les oreilles indiscrètes de Tom Henderson ont permis d'entendre que l'objectif du développeur serait un lancement pour courant 2026 dans le meilleur des cas. Décidément, en ce moment…



Rappel des gros jeux Star Wars en préparation :



- Star Wars Eclipse (Quantic Dream)

- Star Wars Outlaws (Ubisoft)

- Star Wars Jedi 3 (Respawn, en rumeur)

- FPS Star Wars (Respawn, en rumeur)

- Star Wars KOTOR Remake (Embracer, porté disparu)