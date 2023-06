[Rumeur] Bioware va se voir retirer le suivi de Star Wars : The Old Republic [Rumeur] Bioware va se voir retirer le suivi de Star Wars : The Old Republic

Bioware revient définitivement vers le jeu solo et l'on pourrait même dire exclusivement en apprenant selon les sources d'IGN que Electronic Arts souhaiterait déplacer le suivi du MMORPG Star Wars : The Old Republic vers le développeur Broadsword Online Games (Ultima Online, Dark Age of Camelot).



Et si vous aimez le solo et que vous seriez tentés d'applaudir l'opportunité de voir des renforts soudains pour les chantiers de Dragon Age : Dreadwolf et le prochain Mass Effect, remballez vos mains dans vos poches : sur les 70 à 80 employés de Bioware actuellement sur le suivi de The Old Republic, la moitié vont être transféré chez Broadsword Online, et le reste sera répartis un peu partout chez EA, voire potentiellement licencié.



On retourne attendre des nouvelles de Dragon Age : Dreadwolf qui, rappelons-le, ne sortira qu'en avril 2024 « au mieux ».