Capcom enchaîne sa 10e année consécutive de croissance + record de ventes softwares

Capcom ne redescend pas de son nuage, lui qui était dans les tréfonds au début de la génération PS4/One, enchaînant aujourd'hui les périodes records aussi bien grâce à un calendrier parfaitement bien tenu qu'un formidable effet de bouche-à-oreille lui permettant chaque année d'écouler en promo des millions de jeux sur les stores numériques.



Et l'année fiscale qui s'est dernièrement achevée (avril 2022/mars 2023) ne déroge pas à la règle, au contrairement : 41,7 millions de jeux vendus, explosant le précédent record (l'année précédente) de 32,6 millions. Capcom se permet donc une 10e année consécutive de croissance sur le bénéfice opérationnel, et notez que 89,4 % des ventes se sont faites en dématérialisé.



Résultat, une nouvelle hausse sur le plan boursier, avec une valeur d'action record équivalente à 38,97$. Il y a 10 ans, elle était de 2,92$…



Pour l'avenir, l'éditeur s'apprête déjà à nous balancer dans quelques semaines Street Fighter 6 puis Exoprimal en juillet, pendant que se préparent en coulisses des titres comme Pragmata et Dragon's Dogma 2, probablement le nouveau Monster Hunter à destination de la nouvelle génération, sans oublier des rumeurs autour d'un reboot de Dead Rising.