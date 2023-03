Andy Robinson (VGC) : tous les voyants sont au rouge pour le ''retour'' de l'E3 Andy Robinson (VGC) : tous les voyants sont au rouge pour le ''retour'' de l'E3

Rédacteur chez VGC et ayant généralement d'excellentes sources, Andy Robinson vient faire savoir que… ça sent très mauvais pour l'E3. Bon on l'avait déjà remarqué mais ses retours n'évoquent pas « vraiment de bonnes choses » et au point où en est la situation, il ne serait même plus surpris d'apprendre une annulation totale de l'événement dans les jours à venir. Pour rappel, déjà boudé par les trois principaux constructeurs en plus de multiples éditeurs, ce qui était leur principale vedette annoncée au salon (Ubisoft) s'est finalement désistée hier.



Hollie Bennett (de Frontier Developments) s'est d'ailleurs attristé de cette situation en déclarant que contrairement à ce que l'on croit, les organisateurs ont tout fait pour rendre ce retour attractif avec « les prix les moins chers jamais vus » envers les éditeurs et développeurs.



L'époque a changé...