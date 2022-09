Tactics Ogre Reborn : quelques infos

Encore du Square Enix avec cette fois le retour d'un livestream sur, très radin en terme de gameplay, mais intéressant coté informations, surtout pour l'une d'entre elles qui a fait sauté de joie ceux qui ont touché à la version PSP : le très critiqué système d'artisanat n'aura plus de temps d'attente et encore moins un risque d'échec (désormais, c'est 100 % de réussite).Hormis cela :- Les niveaux seront désormais liés aux persos et non aux classes.- Pour rééquilibrer un peu les choses, chaque personnage ne pourra désormais équiper que 4 compétences, 4 sorts et 4 objets.- Pas de risque d'une mauvaise surprise lors d'une bataille néanmoins : une option sera là pour permettre de visionner le terrain et les ennemis sur place avant de lancer vos troupes.- Présence de nouvelles cartes buff sur le terrain pour vous pousser à prendre toujours plus de risque.- L'IA a été retravaillée de zéro (pas plus de détails).Sortie prévue le 11 novembre (et traduit !) sur PC, PS5, PS4 et Switch.