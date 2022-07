Le Project G.G. de PlatinumGames attendra au moins le printemps 2023 pour se montrer

L'annonce remonte à février 2020 et lede PlatinumGames semble prendre forme en coulisses. Car tout en revenant auprès de Famitsu sur la récente nomination de Takao Yamane (ancienne pointure de Nintendo) au poste de vice-président de Platinum, Hideki Kamiya a lâché que depuis les débuts du chantier, le projet a pris une bien plus grande ampleur grâce à l'apport financier de Tencent, au point qu'on ne peut plus aujourd'hui le qualifier de simple jeu « action ».Plus important, les choses progressent suffisamment bien pour permettre au studio d'estimer que le titre sera dévoilé en bonne et due forme en juin 2023, sans indiquer si ce sera dans le cadre de l'E3 renouvelé, ou du Summer Game Fest.Platinum nous fera patienter d'ici-là avec(le 28 octobre) et un peu de suivi pour