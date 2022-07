Survios annonce sa propre adaptation de la franchise Aliens (et ce sera solo)

L'espoir renaît après l'expérience purement multiet le jeu de stratégierécemment annoncé : le studio Survios débarque pour annoncer avoir également un droit d'accès à la licence en question, et développe justement un nouveau projetqui, cette fois, sera enfin une expérience purement solo de type « horreur & action ».Une première présentation aura lieu la semaine prochaine, le 21 juillet lors de la Comic-Con, et on peut de suite retenir qu'il s'agira d'un jeu PC, « consoles » et VR.